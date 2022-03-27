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27 Mart 2022 Pazar 11:02:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 11:02:00

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Kaynak: AA

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Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çubuklu Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde 34 VT 9043 plakalı İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesine ait 34 KG 0214 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu ve Beykoz Belediyesine ait kamyonetin şoförü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan İETT otobüsü ile kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Etiketler : İETT otobüsü KAZA BEYKOZ
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