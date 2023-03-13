İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere kredi imkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mart ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde, 14 milyon kişinin etkilendiği depremler meydana geldiğini anımsattı.

İnsanlık tarihi boyunca kara tabakasında olmuş en büyük depremi bu topraklarda yaşadıklarına dikkati çeken Göksu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem nedeniyle herkesin seferber olduğunu ve bölgelerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Göksu, devletin bütün birimlerinin deprem bölgesinde olduğunu vurguladı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME 'HAYIR' DİYENLER BU AZİZ MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEK"

Birleşmiş Milletler'den gelen heyetlerin, "Bu kadar büyük bir afette bu kadar hızlı organizasyon... Sizi tebrik ediyoruz" dediğini aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan biz acımızı yaşarken bir taraftan enkazın başında insan kurtarmanın gayreti içerisinde gözyaşı dökerken, maalesef bir taraftan da ikinci deprem olmamış, birinci depremin üzerinden 4 saat geçtikten sonra elinde mikrofon 'Çadırın yok değil mi?', 'Çadırın gelmemiş değil mi?' Daha insanlar ortamı anlamaya çalışırken, iklimi anlamaya çalışırken bir taraftan da provoke etmek isteyen, buradan nemalanmak isteyenler var. Aziz milletimiz, bu depremde bunları gördü. Ben şunu gördüm: Ekranlarda, 'Devlet nerede' diye bağıranların ve klavye kahramanları dışında herkes arazide aziz milletimizin yanındaydı."

Depremlerden çok önemli dersler ve ibretler çıkarılacağını dile getiren Göksu, "Bugüne kadar bu kentsel dönüşüme 'hayır' diye bayraktarlık yapanlar, her kentsel dönüşüm projesi için mahkeme kapısında yatanlar, çıkacak bu aziz milletten özür dileyecek" diye konuştu.

Bu depremin, siyasi partilerin ya da başka organların artık bir paradigma değişimi yapması gerektiğini de hatırlattığını vurgulayan Göksu, "Ne üzücüdür ki depremde daha herkes yaraları sarmakla uğraşırken, herkes tırlarla eşya taşımanın sorumluluğunda ve gayretindeyken maalesef biz muhalefetten şunu gördük: 'Seçimi erteletmeyiz, biz seçim istiyoruz'. Durun, enkazların içerisinde canımız, hayatlarımız var. Siz bugüne kadar AK Parti'nin seçimden korktuğunu gördünüz mü hiç" sözlerini kullandı.

"ESKİDEN SADECE CHP DAVA AÇIYORDU ŞİMDİ BİR DE İBB DAVA AÇIYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 4 seneden beri sosyal medyada deprem seferberliğiyle ilgili aynı paylaşımlarda bulunduğunu aktaran Göksu, İmamoğlu'nun bir konuşmasında İstanbul'un depreme hazır olması için 5 yılda bu işi bitireceğini, bir başka konuşmasında ise 100 yılda bile bitiremeyeceğini ve kentsel dönüşümün durdurulması gerektiğini söylediğini kaydetti.

İBB'nin, CHP'den önceki dönemde deprem konusunda neler yaptıklarını anlatan Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı'yken 1996 yılında kentte deprem müdürlüğünü ilk kuran kişi olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de deprem master planı yapan tek kentin İstanbul olduğunu, bunun 2003 yılında yapıldığını ifade eden Göksu, kent jeolojisi, mikro bölgelendirme, zemin etüdü, deprem hasar analizi, afet risk gösterge sistemi, erken uyarı acil müdahale sistemi, geçici toplanma ve barınma alanları, yapı güçlendirme çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, strateji çalışmaları, tsunami ve heyelan tehlikesi çalışmaları da yaptıklarını anlattı.

Van depremi olduktan sonra AK Parti ve CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini, yasal bir düzenleme çalışması yaptıklarını, bu çalışmanın TBMM'ye gittiğini dile getiren Göksu, CHP'nin bu yasa teklifine "hayır" dediğini ama yasanın meclisten geçtiğini, bu yasayla 695 bin 813 konutun yenilendiğini, 93 bin 51 konutun da yapımına devam edildiğini bildirdi.

CHP'nin, bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinin altını çizen Göksu, CHP'nin bu engelleri çıkarmaması halinde konut sayısının 1 milyon 600 bine çıkabileceğini belirtti.

Göksu, "1537 dava açmışsınız. Ne yapmışsınız, gördünüz mü? 695 bin kişinin konutunu yenilemiş, devam edenlerle beraber 800 bin, ortalama 4 ile çarparsanız, 3 milyon 200 bin insanın hayatını kurtarmaya 'dur' demişsiniz. Eskiden sadece CHP dava açıyordu şimdi bir de İBB dava açıyor" sözlerini sarf etti.

"CHP'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM DÜŞMANLIĞINI BIRAKMASI GEREKİYOR"

Esenler'de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm çalışmasının yapıldığını, CHP'nin ve İBB'nin 11 dava açtığını vurgulayan Göksu, "Bu konutların yapılması sizi neden rahatsız ediyor? Gelin, hep beraber yapalım. Kentsel dönüşüm için ne istiyorsanız yapalım" görüşünü paylaştı.

İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın, sitesinde 2300 konuttan bahsettiğini aktaran Göksu, bir yerin dönüştüğünün söylendiğini, bu dönüştüğü yerin projesi meclise geldiğinde CHP'nin buna "hayır" dediğini dile getirdi.

İBB'nin Eyüp'te 192 konutu dönüştürdüğünü, siteye ise müteahhidin yaptığını da ekleyip 700 küsur yazdığını ifade eden Göksu, CHP'nin kentsel dönüşüm düşmanlığını bırakması gerektiğini söyledi.

"2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 0,69 VADEYLE PARA VERİLECEK"

İstanbul'da yarın veya ertesi gün ilgili bakanların açıklayacağı bir müjde olduğunu aktaran Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Üçüncüsü ise kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin de ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detayları da yarın ya da diğer gün Maliye ve Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun."