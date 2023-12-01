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01 Aralık 2023 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 16:33:00

İstanbul'da eller 'Filistinliler' için semaya kalktı

Kaynak: AA

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İstanbul'daki camilerde cuma namazının ardından Filistinliler için dua edildi.

Kentteki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Mihrimah Sultan, Taksim ve Çamlıca camileri başta olmak üzere bütün camilerde cuma namazı sonrasında, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İmamlar tarafından yapılan duada, Allah'ın Müslümanlara yardım etmesi, düşmanları da zelil etmesi temennisinde bulunuldu.

Cemaat de duaya eşlik etti.

Etiketler : camiler cuma namazı Filistinliler
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