İstanbul'da eller 'Filistinliler' için semaya kalktı
Kaynak: AA
İstanbul'daki camilerde cuma namazının ardından Filistinliler için dua edildi.
Kentteki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Mihrimah Sultan, Taksim ve Çamlıca camileri başta olmak üzere bütün camilerde cuma namazı sonrasında, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.
İmamlar tarafından yapılan duada, Allah'ın Müslümanlara yardım etmesi, düşmanları da zelil etmesi temennisinde bulunuldu.
Cemaat de duaya eşlik etti.
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