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25 Kasım 2022 Cuma 09:49:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 09:49:00

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi

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