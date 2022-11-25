25 Kasım 2022 Cuma 09:49:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 09:49:00
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi
- İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
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