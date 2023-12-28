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28 Aralık 2023 Perşembe 16:42:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 16:42:00

İstanbul'da "düzensiz göçmen" operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İHA

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İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 105 kişi yakalandı, gözaltına alınan 5 ev sahibine toplam 212 bin 380 lira para cezası uygulandı.

Beyoğlu ve Fatih'te gerçekleştirilen denetimlerde 68 düzensiz göçmen yakalandı. Avrupa'ya gitmek üzere hazırlık yaptıklarını belirlenen 37 düzensiz göçmen ise Gaziosmanpaşa'daki 9 adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Toplam 105 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 5 ev sahibine ayrıca toplam 212 bin 380 lira para cezası uygulandı.

IHA'da yer verilen habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık'ta akşam saatlerinde Beyoğlu'nda ve Fatih'te düzensiz göçmen denetimi gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimde kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi. Şüpheli görülen 2 bin 708 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, belgeleri eksik olan, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ya da oturma izni bulunmayan 68 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan polis ekipleri, illegal yollardan Avrupa'ya gitmeye hazırlanan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'daki bazı adreste kötü şartlarda kaldığını da belirledi. Bunun üzerine 9 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 düzensiz göçmen yakalanırken evlerin sahibi 5 şüpheli de gözaltına alınırken, 9 evde mühürlendi. Denetim ve operasyon çerçevesinde yakalanan toplam 105 düzensiz göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Evlerini "şok evi" haline getirdiği ve düzensiz göçmenlere kiraladığı tespit edilen 5 şüpheliye 212 bin 380 lira para cezası uygulanırken, ev sahipleri hakkında ayrıca "Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler : İSTANBUL OPERASYON DÜZENSİZ GÖÇMEN
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