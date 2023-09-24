İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda yabani hayvan derisi ele geçirildi
Kaynak: AA
Kağıthane'de imalathaneye düzenlenen operasyonda Afrika ülkelerinden kaçak getirilen 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi, 245 kadın çantası ile 190 cüzdan ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği yabani hayvan derilerini çanta ve cüzdan gibi aksesuarlara dönüştürdüğünü tespit etti.
Bu kapsamda Kağıthane'deki imalathaneye düzenlenen operasyonda 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ve bu derilerden imal edilmiş 245 kadın çantası ile 190 cüzdan ele geçirildi.
Yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara gönderildi.
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