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04 Eylül 2023 Pazartesi 14:09:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 14:09:00

İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kapatan 5 sürücü gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Ümraniye'de düğün konvoyunda yolu kapatarak drift attığı anlara ait görüntüleri, "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla sosyal medyada paylaşan sürücülerden 5'i gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ümraniye'de düğün konvoyunda drift atarak yolu trafiğe kapattıkları anlara sosyal medya hesaplarında paylaşan sürücülerden 5'i gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatarak drift yapan kişilerin bu anlara ait görüntüleri, "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla sosyal medyadan paylaşmaları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, görüntülerin 2 Eylül'de TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde çekildiğini belirleyen ekipler, konvoydaki araçların plakalarını ve araçları kullanan kişilerin kimliklerini tespit etti.

Yolun trafiğe kapatılmasının ardından drift yaptığı belirtilen sürücüsü B.G'ye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 31 bin 296 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulmasına karar verilen B.G'nin kullandığı araç da trafikten men edildi.

Konvoyda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 14 sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1308'er lira ceza kesildi.

Savcılık soruşturma başlattı, 5 sürücü yakalandı

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 12 sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen sürücülerden 5'i gözaltına alınarak Çakmak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olaya karıştığı tespit edilen ve adreslerinde bulunmayan 7 sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Etiketler : Ümraniye spot düğün drift görüntüleri gözaltılar
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