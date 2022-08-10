İstanbul'da doğal gaz borusu patladı! Cadde trafiğe kapatıldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:10:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:11:00
İstanbul'da doğalgaz borusu patladı: Galata Deresi Caddesi trafiğe kapatıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Haberleri.. İstanbul Şişli'de bir yol çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Cadde trafiğe kapatılırken ekiplerin çalışması sürüyor.
Şişli, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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