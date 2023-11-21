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21 Kasım 2023 Salı 10:45:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 10:45:00

İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 23 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak bilinen Emine C'nin olduğu öğrenildi.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan saha çalışmalarının yanı sıra teknik ve fiziki takip izlemelerini de yürüten ekipler, örgütün son dönemde eylem arayışında olan, örgüte ait güvenli evlerde silah, mühimmat olabileceği ve bu ikametlerde aranması bulunan şüphelileri belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler 22 ilçede tespit edilen 39 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınanların arasında Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak bilinen Emine C'nin olduğu öğrenildi.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler : istanbul terör örgütü operasyon
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