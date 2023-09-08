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08 Eylül 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 16:30:00

İstanbul'da DHKP-C operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada örgütün yurt dışında yaşayan üyeleriyle yazışmalar yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Savcılığın talimatı üzerine örgütle bağlantılı ve hakkında arama kaydı olan şüphelilerin yakalanması için Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlendi.

Kültür merkezinin zırhlı kapılarının kesilmesinin ardından içeri giren ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Burada yapılan aramada, çok sayıda örgütsel dokuman ve dijital materyale el konuldu.

Etiketler : istanbul operasyon dhkpc gözaltı
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