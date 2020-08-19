  • BIST
    1106.06
  • Dolar
    7,3793
  • Euro
    8,8098
  • Altın
    471,5670
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Pekcan'dan fuarlarla ilgili açıklama
Fransa, BM Güvenlik Konseyini Mali için "acil" toplantıya çağırdı
Ayla Algan: Hep komedi oynamak istedim
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Lübnan siyaseti başladığı yere geri döndü ! Hizbullah'ın meşruiyet ve imaj kaybı
'İsrail' açıklaması sonu oldu: Bedevi görevden alındı
Sağlık Bakanlığı PCR testi nedir? Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Korona testi için ücret ödeniyo ...
Yerli güneş panelleri üretim bandından iniyor
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırı: 2 ölü
Rusya, Belarus'u kaybetmeyi göze alamıyor! Ülkeyi destekten başka çaresi yok
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Giresun'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Süleyman Soylu: Bütün acil numaraları 112'de birleştireceğiz
İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurmuştu... Peki Bingöl Karacehennem nerede? Yıldırım-6 Opera ...
Anlaşma imzalandı! Türkiye'nin denizleri milli yazılımla yönetilecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabası içindeyiz
AFAD'dan 2 milyon kişiye Temel Afet Farkındalık Eğitimi verildi
Orta Doğu'da büyük güçler rekabeti ve partnerlik stratejisi
Hakkari'de terörden temizlenen bölgelerde bereket fışkırıyor
Afganistan kalıcı bir barışa ne kadar yakın?
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Yakalandılar
Akdeniz'de milyarlarca dolarlık cevher: Dünyanın enerji ticaret merkezi olabiliriz!
Mbappe finalde Lyon'u istiyor
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Manisa'ya meteor mu düştü?
Hong Konglu ünlü oyuncu Carmen Le Yeuk-tung, 54 yaşına girdiğini açıkladı, paylaşımına yorumlar yağd ...
19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:10:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:01:00

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Yakalandılar

Kaynak: Milliyet

ABONE OL

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği operasyonla saldırı hazırlığındaki 2 DHKP-C'li teröristi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda 16 adet el bombası ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 el bombası ile 2'si kaleşnikof marka 3 tüfek ve bomba yapım ile saldırı malzemeleri ele geçirildi. Eylem hazırlığı yaptığı değerlendirilen örgütün 2 mensubu bomba ve silahlarla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yönelik takip ve deşifre çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, İstihbarat Şube ekipleriyle birlikte yaptığı tespit çalışmalarında eylem hazırlığında olduğunu belirledikleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik olarak geçtiğimiz haftasonu operasyon düzenledi. Operasyonda L.Y. ve M.Ö. isimli iki örgüt mensubu gözaltına alınırken, Beylikdüzü’nde baskın yapılan ve bir iş yerine ait olduğu öğrenilen depoda 16 el bombası, 2 kaleşnikof marka tüfek, bir pompalı tüfek, ateşleme fitilleri ve elektrik kabloları ele geçirdi. Ele geçen bombaları ve diğer suç unsurları incelemeye alınırken örgütün hedefi ve eylemi hakkındaki araştırma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER