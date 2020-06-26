Ege'de şiddetli deprem! İstanbul, İzmir ve Manisa...

Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da da hissedilen deprem meydana geldi. Depremin Manisa merkezli olduğu ve 5,5 şiddetinde olduğu açıklandı.

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi birçok ilde hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saruhan ilçesi olduğu bildirildi.

Manisa merkezli deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

BAKAN SOYLU'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin Kumkuyucak Mahallesi merkezli olduğunu ve valiliğe intikal eden herhangi bir hasar ihbarının olmadığını bildirdi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, depremin merkezinin Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olduğunu belirtti.

Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.