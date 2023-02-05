İstanbul'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Kaynak: TRT Haber
atları, İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Yurdun birçok kesiminde fırtına ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
VAPUR SEFERLERİNDEN BAZILARI YAPILAMAYACAK
İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamayacak.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.00 Yalova-Pendik
13.00 Pendik-Yalova
15.00 Pendik-Yalova
15.00 Yalova-Pendik
21.00 Yalova-Pendik
21.00 Pendik-Yalova
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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