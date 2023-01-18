İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli!
Kaynak: AA
İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı
- Başkan Erdoğan: Türk havacılık sektörü salgın dönemini başarıyla atlattı
- Ankara merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
- İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı
- İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli!
- 4 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında kaçırıldı! Kentte alarma geçildi