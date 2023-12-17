VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldü
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk finali
Londra Bienali'nde "Public Award" kazanan eseri inceledi
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Bakan Göktaş'tan "engelli memur ataması" açıklaması
17 Aralık 2023 Pazar 10:38:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 10:38:00

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.15 seferinin iptal edildiği bildirildi.

Etiketler : istanbul deniz ulaşım ido
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX