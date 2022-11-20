20 Kasım 2022 Pazar 12:16:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 12:16:00
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
Kaynak: AA
ABONE OL
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.
- Başkan Erdoğan, Katar'a gitti
- KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek
- İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
- "Harekat ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler"
- "Herson'dan tahliye edilen 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye ulaştı"
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı