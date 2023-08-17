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17 Ağustos 2023 Perşembe 12:59:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 12:59:00

İstanbul'da denetimlerde sürücülere 49 bin 595 lira ceza kesildi

Kaynak: AA

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İstanbul'da 559 motosiklet ve 230 aracın kontrol edildiği denetimlerde sürücülere 49 bin 595 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürücülere yönelik iki aşamalı uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamanın ilk aşamasında Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Kartal ve Kağıthane ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği personeli, motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan iş yerlerini denetledi.

Kontrol edilen 3 işletme ve 27 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin ikinci aşamasında 501 personelin katılımıyla 01.00-03.30 saatleri arasında motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 1480 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, aranan 1 şüpheli ile 15 yoklama kaçağı yakalandı.

Toplamda 559 motosiklet ve 230 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 13 motosiklet ile 3 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı, 3 motosiklet ve 1 araç trafikten men edilirken, 3 araca da cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde sürücülere toplam 49 bin 595 lira ceza kesildi.

Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü Genel Bilgi Toplama GBT
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