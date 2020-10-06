İstanbul'da değnekçi terörüne operasyon: 4 kişi gözaltında
Kaynak: AA
Bakırköy ve Beyoğlu'nda "değnekçi" diye tabir edilen, sürücülerden zorla park parası talep ederek, korsan otoparkçılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Beyoğlu ve Bakırköy'de cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek, korsan otoparkçılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis yaptığı çalışmanın ardından korsan otoparkçılık yaptıkları öne sürülen Zeynelabidin P., Hikmet G., Erdi Ö. ve Fikret A'yı yakaladı.
Karayolları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi.
Zanlıların daha önce de aynı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti
- Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
- Suriye'nin Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla saldırı: 7 ölü 20 yaralı
- Bakan Çavuşoğlu Bakü'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan'ındır
- İHA ve SİHA'larla ilgili flaş gelişme... Kameraların seri üretimi artırılıyor
- İstanbul'da değnekçi terörüne operasyon: 4 kişi gözaltında
- Başkan Erdoğan'dan Ahilik Haftası mesajı