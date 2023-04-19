İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şüpheli, emniyete götürüldü.
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