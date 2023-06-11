İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı
Kaynak: AA
İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Polis ekipleri tarafından, örgüt mensubu olduğu tespit edilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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