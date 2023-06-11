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11 Haziran 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 14:00:00

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri tarafından, örgüt mensubu olduğu tespit edilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler : istanbul deaş operasyon gözaltı
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