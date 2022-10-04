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04 Ekim 2022 Salı 10:01:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 10:01:00

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da 10 ilçede 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ adına para topladıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, terör örgütü DEAŞ adına para toplayanlara ödeme yapan 12 şüpheliyi belirledi.

Başsavcılığın gözaltı talimatı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 zanlı için bu sabah 10 ilçede 12 adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü, 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK
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