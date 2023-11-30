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30 Kasım 2023 Perşembe 10:47:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 10:47:00

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda polis, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler : istanbul deaş operasyon
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