19 Aralık 2023 Salı 10:42:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 10:42:00
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 6 şüphelinin yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde bulunan yakınlarına para toplayan 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde bulunan yakınlarına para toplayan 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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