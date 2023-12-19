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19 Aralık 2023 Salı 10:42:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 10:42:00

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 6 şüphelinin yakalandı

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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde bulunan yakınlarına para toplayan 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde bulunan yakınlarına para toplayan 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : istanbul deaş operasyon
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