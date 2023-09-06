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06 Eylül 2023 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 10:23:00

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : İstanbul DEAŞ terör operasyonu DEAŞ yakalaması yabancı şüpheliler
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