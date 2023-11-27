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İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
27 Kasım 2023 Pazartesi 10:52:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 10:52:00

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

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