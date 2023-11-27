27 Kasım 2023 Pazartesi 10:52:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 10:52:00
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
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