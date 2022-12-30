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30 Aralık 2022 Cuma 11:18:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 11:18:00

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, yılbaşı öncesi El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte müzahir kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler doğrultusunda, yabancı terörist savaşçıların yakalanmasına yönelik 7 ilçede 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.

Etiketler : istanbul el kaide deaş htş terör örgütü operasyon
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