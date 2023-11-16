İstanbul'da "Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü Sempozyumu" düzenlenecek

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyum Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ile Bağcılar Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek.

Lozan Antlaşması, Cumhuriyet'in ilanı, Türk dış politikası, Türk kadını ve hakları, çocuk ve yeni nesillerin yetiştirilmesi, sağlık, Türk eğitimi ve Türk ekonomisi konularının tartışılacağı sempozyumda 8 ülkeden 47 akademisyen tebliğ sunacak.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda 21 Kasım'da başlayacak sempozyum, 22 Kasım'da Bağcılar Belediyesi Başkanlık Binası'nda devam edecek.