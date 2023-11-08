İstanbul'da Cumhuriyetin 100. yılı ışık gösterileri uzatıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle düzenlenen ışık gösterilerinin 10 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Vali Gül, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ışık gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle 10 Kasım'a kadar uzatıldı. Sizin için..." ifadelerini kullandı.