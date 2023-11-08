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08 Kasım 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 07:45:00

İstanbul'da Cumhuriyetin 100. yılı ışık gösterileri uzatıldı

Kaynak: AA

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Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 100. yıla özel ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar uzatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle düzenlenen ışık gösterilerinin 10 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Vali Gül, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ışık gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle 10 Kasım'a kadar uzatıldı. Sizin için..." ifadelerini kullandı.

Etiketler : istanbul ışık gösterisi galata
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