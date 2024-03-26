VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çorum'da vatandaşlar oruçlarını 3 dakika erken açtı
Yerel seçimlere 4 gün kaldı! Liderler nerede oy kullanacak?
İstanbul'da CHP vandallığı! Parti aracının önünü kesip sürücüyü dövdüler
Seçim şarkısı hediye etmişti! Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıktı
AK Parti'den duygulandıran reklam filmi! "Bir gün gitsen bile hatıran yeter"
Vural'dan Özel'e tepki: İYİ Parti'ye saldırılmasını siz mi istediniz?
26 Mart 2024 Salı 23:34:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 23:34:00

İstanbul'da CHP vandallığı! Parti aracının önünü kesip sürücüyü dövdüler

ABONE OL

CHP kanadında bir skandal daha... Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir grup AK Parti broşürü dağıtan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i öldüresiye darp etmişlerdi. Bugün ise iddialara göre İstanbul Ataşehir'de, yine CHP'li bir grup Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan adayı Reşat Şahin Öztürk'ün seçim aracının önünü keserek sürücüyü darp ettiler.

Yerel seçime günler kala CHP bir skandala daha imza attı... Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de AK Parti broşürü dağıtan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i CHP'li bir grup vahşice darp etmişti. Bugün ise iddialara göre yine CHP'li bir grup Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan adayı Reşat Şahin Öztürk'ün seçim aracının önünü keserek sürücüyü dövdü.

Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi'nde CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel adına seçim çalışması yapılan irtibat bürosundaki bazı partililer tarafından, Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan adayı Reşat Şahin Öztürk adına çalışma yapan aracın önü kesildi.

ARACIN SES SİTEMİNE ZARAR VERDİLER

CHP'liler ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu bazı partililer, aracın ses sitemine zarar verdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Memleket Partisine ait aracı kullanan Ömer Faik Doğanay, İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Doğanay'ın olaya ilişkin ifadesinde, "Memleket Partisi Ataşehir Belediyesi Başkan adayı Reşat Şahin Öztürk'ü yakinen tanırım. Kendisine seçim sürecinde yardımcı olmaktayım. Üzerinde Memleket Partisi afişleri, logoları, Reşat Şahin Öztürk'ün resimleri, ses sistemleri bulunan araç ile İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde seyir halindeydim. Cadde üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünden geçerken kalabalık bir grup aracımın önünü kesti. Bu kalabalık içerisindeki tanımadığım şahıslar araca vurmaya başladılar. Aracın ön camları açık olduğu için beni de darp etmek istediler. Araya birileri girerek beni olay yerinden uzaklaştırdı. Olay sonrası aracı kontrol ettiğimde ön camın şoför kısmına yakın yerde çatlak olduğunu gördüm. Beni darp etmeye çalışan, kullandığım araca zarar veren şüpheli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Şikayetin ardından polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Öte yandan konuyla ilgili Memleket Partisi'ne ait sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ataşehir Belediye Başkan adayımız Reşat Şahin Öztürk'ün seçim aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Demokrasi getireceğini iddia eden siyasi partilerin böylesine bir demokrasi ayıbına imza atması kabul edilemez. Üçüncü yolu engelleyemeyeceksiniz, Memleket Partisini durduramayacaksınız." ifadesi kullanıldı.

Bu paylaşımı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : CHP skandalı Memleket Partisi Reşat Şahin Öztürk
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX