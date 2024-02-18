VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk yerli ve milli gözlem radarının saha kabulü başarıyla yapıldı
Depremler sonrası kaybolan çocuklara ilişkin soru önergesine yanıt
Maden denetimlerinde geçen yıl 1 milyar 260 milyon lira ceza kesildi
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yaka...
İsrail 135 gündür Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor
Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor
18 Şubat 2024 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 11:30:00

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 25 bin 27 kişi yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da, 1,5 aylık dönemde yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 25 bin 27 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde 1 Ocak-15 Şubat'ta haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1,5 aylık dönemde, aralarında dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı toplam 25 bin 27 kişiyi gözaltına aldı.

Bu şüphelilerin 7 bin 397'sinin firari hükümlü olduğu belirlendi.

Çeşitli polis merkezlerinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Etiketler : istanbul suç operasyon dolandırıcılık firari
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX