İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 25 bin 27 kişi yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da, 1,5 aylık dönemde yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 25 bin 27 kişi yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde 1 Ocak-15 Şubat'ta haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1,5 aylık dönemde, aralarında dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı toplam 25 bin 27 kişiyi gözaltına aldı.
Bu şüphelilerin 7 bin 397'sinin firari hükümlü olduğu belirlendi.
Çeşitli polis merkezlerinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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