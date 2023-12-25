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25 Aralık 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 15:30:00

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, bir ayda yapılan çalışmalarda 6 bin 120 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şüpheli yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüler ile çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan kişilere yönelik 25 Kasım-25 Aralık arasında il genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 bin 120 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şüpheli yakalandı.

Toplam 18 bin 624 kişi gerekli işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Çalışmalarda, 2010 yılında Bahçelievler'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada O.D'yi öldürdüğü gerekçesiyle "kasten adam öldürme" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. de yakalandı.

Etiketler : istanbul suç zanlı
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