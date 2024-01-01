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01 Ocak 2024 Pazartesi 07:01:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 07:01:00

İstanbul'da büyük yürüyüş öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'da düzenlenecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü dolayısıyla ulaşımda tedbirler alındı.

İstanbul'da binlerce kişi şehitler ve Filistin için buluşacak

Buna göre Fatih'te Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Reşadiye Caddesi'nin Galata Köprüsü istikametinde sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Ayrıca Kadir Has Kavşağı'nın Ragıp Gümüşpala Caddesi istikameti ile birlikte Abdülezel Paşa, Sahil Kennedy ile Ankara ve Ebu Suud caddelerinin de Sirkeci istikameti trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu'nda da Kemeraltı, Necatibey, Bankalar, Okçu Musa ve Tersane caddelerinde araç geçişine izin verilmiyor..

Beyazıt-Kabataş arası tramvay seferleri ise etkinlik bitimine kadar gerçekleştirilemeyecek.

Etiketler : istanbul yürüyüş yollar trafik şehit filistin
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