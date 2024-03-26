İstanbul'da büyük çaplı anketin sonuçları belli oldu! İşte en büyük korkuları...

"Beklenen Büyük İstanbul Depremi" tanımında artık "Beklenen" kelimesinin yerini "Kapıdaki" kelimesi aldı. Yapılan anketlerde iki önemli başlık ön plana çıkıyor. En büyük korku deprem, en büyük dert ise depreme hazırlanmak...

Özellikle İstanbul'da 2019 yılında verilen seçim vaadlerinin tutulmadığı tartışmaları ve adayların hemen hepsinin gündeminde kentsel dönüşümün yer aldığı bu kampanya döneminde Özdemir Araştırma Şirketi İstanbul genelinde 10-25 Mart tarihleri arasında telefonla arama yöntemi (CATI) kullanarak 408.079 kişiyle büyük çaplı bir anket çalışması yaptı. Yapılan anket çalışmasının sonuç raporunda şu iki tespit öne çıkıyor:

İSTANBULLUNUN EN BÜYÜK KORKUSU: DEPREM

İstanbullunun en büyük korkusu deprem; en büyük derdi ise depreme hazırlanmak.

Katılımcıların yaş, cinsiyet, ilçe ve köken olarak İstanbul'u yansıttıkları dev ankette İstanbullulara muhtemel büyük depreme karşı yaptıkları şahsi hazırlıkları ve depreme yönelik kamusal çalışmalar soruldu.

Araştırma bulgularına göre İstanbulluların %83,7'si beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık yapılmadığını düşünüyor.

Katılımcıların %38,6'sı deprem tatbikatlarına katılırken %27,2'sinin de deprem çantası hazır ve %45,1'i ise deprem toplanma alanlarını biliyor.

Yapılan anket çalışmasında verilen cevaplarla İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıkları anlaşılıyor.