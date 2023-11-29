İstanbul'da bir tanker karaya oturdu: "Batıyoruz, acil yardım"

İstanbul'da bir tanker karaya oturdu: "Batıyoruz, acil yardım"

Ahırkapı demirleme sahasında demirleyen "Kadriye Ana" isimli tanker, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu.

Tankerin kaptanı, kurtarma ekiplerine telsizle acil yardım çağrısında bulundu.Çağrı üzerine kurtarma ekipleri hemen harekete geçti.

Kaptanının kısa süre sonra, "Kırılmak üzereyiz, kayalıklara oturduk, kayalıklara çıkacağız, acil yardım, acil yardım istiyorum" telsiz mesajı duyuldu.

TANKER 80 METRE UZUNLUĞUNDA

Kadriye Ana tankeri, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde, petro kimya gemisi olarak kayıtlı.



Tankerin dolu olup olmadığı henüz bilinmiyor.