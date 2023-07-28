VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerli helikopter T70 orman yangınlarına müdahalede aktif görev alıyor
Türkiye ile İtalya, EURO 2032 için ortak adaylık başvurusu yapacak
Gri kategorideki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Milli atlet Edanur Tulum, EYOF'ta gümüş madalya kazandı
28 Temmuz 2023 Cuma 12:03:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 12:03:00

İstanbul'da bir günde 1850'nin üzerinde İETT otobüsü arızalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım konusundaki hatalı ve yanlış uygulamalarının sıkıntısını İstanbulluların çektiğini söyledi.

Şu anda İETT ve metro ulaşımında büyük sıkıntıların yaşandığını ifade eden Özdemir, sıkça yaşanan arızalar, çıkan yangınlar, çalışmayan klimaların yaz sıcağında vatandaşları hayatından bezdirdiğini anlattı.

Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda "İstanbul'u ulaşım çilesinden kurtaracağı" vaadinde bulunduğunu dile getirerek, "Ayrıca 'otobüs ve metrobüs filosunu yenileyeceği, raylı sistem payını arttıracağı ve Türkiye'nin en ucuz ulaşım sistemini kuracağını' söylemişti ama bunları yapamadı." dedi.

İETT otobüsleri ve metrobüslerin arızalanmasının sosyal medyada sürekli gündem olduğunu dile getiren Özdemir, "İETT otobüslerinde ve metrobüslerde arızalar her geçen gün artıyor. İstanbul genelinde önceki gün itibarıyla özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Bu arızaların sebebi de otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesidir." diye konuştu.

Özdemir, "Otobüslerin bakım ve onarımlarını, otobüslerin üretici firmaları yerine, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim edildi. Otobüslerin bakım ve onarımı gerektiği gibi yapılmıyor. Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadığı gibi yeterli teknik personeli de bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İETT filosunun gerektiği gibi yenilenemediğini, mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının düzgün yapılamadığını belirten Özdemir, ilerleyen günlerde otobüs ve metrobüslerdeki yangınlarla ve arızalarla daha çok karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Etiketler : abdullah özdemir istanbul iett otobüsü arıza ekrem imamoğlu
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX