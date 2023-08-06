İstanbul'da bilişim suçlarından aranması olan şahıslara operasyon: 24 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bilişim suçlarından aranması olan şahıslara operasyon: 24 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilişim suçlarından aranması olan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçları ile işlenen genellikle dolandırıcılık suçlarından aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edilen 2 yıl 6 aydan 13 yıl 30 ay 16 güne kadar çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.