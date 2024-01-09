İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Kaynak: AA
İstanbul'da sıcaklık düştü. Kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olmaya başladı.
Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı.
Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor.
Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.
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