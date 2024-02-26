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26 Şubat 2024 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 07:15:00

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına da araç alınmayacak.

Saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul yol sirkeci kazlıçeşme trafik
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