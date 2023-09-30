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30 Eylül 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 13:15:00

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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İstanbul Bisiklet Turu etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB), yapılan açıklamada, 1 Ekim Pazar günü düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği sebebiyle 07.00-12.30 saatlerinde trafiğe kapalı olup kademeli olarak açılacak yollar şöyle sıralandı:

"Sultanahmet Meydanı-Kennedy Caddesi-Galata Köprüsü-Eminönü-Beşiktaş yolu, Barbaros Bulvarı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçisi-Kızıltoprak-15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Kadıköy çıkışı K16 yolu-Caddebostan ve Çetin Emeç Bulvarı'nın ilişkili yolları."

Etiketler : istanbul bisiklet turu yol
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