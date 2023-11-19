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19 Kasım 2023 Pazar 07:25:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 07:25:00

İstanbul'da bazı bölgelerde kar başladı

Kaynak: İHA

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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı.

Çatalca'da etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarı beyaz örtüyle kaplandı.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı.

Ümraniye'de ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışını izlemek için araçlarıyla Büyük Çamlıca Tepesi'ne çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tepeye çıkan yokuşlarda kar örtüsü oluşurken, bazı araçlar da yol kenarında bekledi.

Yağış aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor.

Etiketler : istanbul kar yağış
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