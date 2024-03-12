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İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi
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12 Mart 2024 Salı 06:45:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 06:45:00

İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Kaynak: AA

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İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Etiketler : istanbul kesin korunacak hassas alan sarıyer resmi gazete
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