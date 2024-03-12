İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Kaynak: AA
İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
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