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05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:09:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:09:00

İstanbul'da bazı açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da nargile satışı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul Valiliği orman yangınları
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