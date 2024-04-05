İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı. Kentte 9 günlük bayram tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu başladı.
Kentten ayrılmak isteyenler trafiğe neden oldu.
Araç yoğunluğu uzun kuyrukları da beraberinde getirdi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı.
Kentte 9 günlük bayram tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor.
#SONDURUM İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78. Kentte 9 günlük bayram tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor. @Bmutlu3420 pic.twitter.com/fZtGgvWjA0— 24 TV (@yirmidorttv) April 5, 2024
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