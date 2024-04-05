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İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı
05 Nisan 2024 Cuma 20:24:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 20:24:00

İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı. Kentte 9 günlük bayram tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu başladı.

Kentten ayrılmak isteyenler trafiğe neden oldu.

Araç yoğunluğu uzun kuyrukları da beraberinde getirdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı.

Kentte 9 günlük bayram tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Etiketler : İstanbul trafik yoğunluk bayram tatili
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