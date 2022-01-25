İstanbul'da AVM'lerin 18.00'da kapanma tavsiyesi
Kaynak: İHA
İTO Başkanı Avdagiç, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul'da AVM'lerin saat 18.00'da kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır." dedi.
- İstanbul'da AVM'lerin 18.00'da kapanma tavsiyesi
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