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İstanbul'da Atatürk ile ilgili video paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı
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11 Kasım 2023 Cumartesi 20:18:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 20:18:00

İstanbul'da Atatürk ile ilgili video paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Gayrettepe'deki bir camide imamın ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan şüpheli, tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, cami çıkışı sosyal medyada videolu paylaşım yapan bir kişinin, imamın hutbede yer almamasına rağmen Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyup camiyi terk ettiğine yönelik ifadeleri üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ahmet B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis ekipleri, paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet B.'ye ait olduğunu tespit etmiş ve şüpheliyi dün Ümraniye'de gözaltına almıştı.

Şüpheli hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından işlem başlatılmıştı.

Etiketler : ATATÜRK HAKARET TUTUKLANMA
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