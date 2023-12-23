VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
10 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve kara dikkat
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Şafak'ın başı belada
Yeni yıla yeni şarkı
Sigara kullananlarda 'erken menopoz' riski
23 Aralık 2023 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 07:45:00

İstanbul'da asayiş uygulaması yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam 20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1635 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

Saat 22.00'de başlayan ikinci aşamada 1560 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 181 bin 117 kişiden 636'sının farklı suçlardan arandığı, 128'inin yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında 406 zanlı gözaltına alındı, 19 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 171 fişek, 644 gram uyuşturucu, 364 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza malzemesi ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 790 lira ele geçirildi.

Halka açık 565 yerin denetlendiği uygulamada 6 iş yerine idari işlem yapıldı, 10 bin lira para cezası kesildi.

Denetimlerde, 21 bin 448 araç ve 1367 motosiklet kontrol edilirken, bunların 1102'si ile 34 sürücü hakkında işlem yapıldı, 9 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülere toplam 608 bin 636 lira para cezası kesildi.

Etiketler : istanbul asayiş emniyet müdürlüğü
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX