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01 Haziran 2024 Cumartesi 19:22:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 19:22:00

İstanbul'da alg yoğunluğu! Deniz kızıl ve sarıya boyandı

Kaynak: AA

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Büyükçekmece'de denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

"LOKAL BİR ARTIK GİRDİSİNDEN KAYNAKLI OLABİLİR"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

Etiketler : alg yoğunluğu deniz yosunu drone görüntüleme sıcaklık
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