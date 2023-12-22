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İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
22 Aralık 2023 Cuma 17:53:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 17:53:00

İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

Kaynak: AA

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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle yüzde 89'a kadar yükseldi.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile otoyolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor.

Diğer istikamette ise Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu köprüde normale dönerken Ataşehir'de yeniden artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolu Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla beraber kent genelinde bu yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü.

- TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Yağmur dolayısıyla yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altlarına sığınmak zorunda kaldı.

Etiketler : trafik yoğunluğu İstanbul hava etkisi
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