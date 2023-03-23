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23 Mart 2023 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 12:05:00

İstanbul'da AK Parti milletvekili aday adaylığı için 1721 başvuru yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, milletvekili aday adaylığı için 1721 kişi AK Parti İstanbul İl Başkanlığına başvurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart'ta sona erdiği hatırlatıldı.

Toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan katılımın sağlandığı başvuru sürecinin yoğun ilgi gördüğü aktarılan açıklamada, başvuru yapanların 1379'unun birinci tercihinin, 342'sinin de ikinci tercihinin İstanbul olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul'da milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan 1721 kişinin arasında kadınlar ve gençlerin oranının yüksek olduğu bildirildi.

Etiketler : istanbul ak parti milletvekili aday adaylığı

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