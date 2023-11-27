İstanbul'da 97 firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan 97 hükümlü yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, asayiş suçları başta olmak üzere haklarında 1 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulundukları gerekçesiyle aranan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla görevlendirilen 258 ekip ve 575 personelle önceden belirlenen 336 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda bu kapsamda aranan 97 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, gerekli işlemlerin yapılması ilgili polis merkezlerine teslim edildi.
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- İstanbul'da 97 firari hükümlü yakalandı